Doncic brilha, Lakers batem Phoenix Suns e voltam a vencer na NBA

Mas a atuação dos Lakers não se resumiu ao esloveno. Austin Reaves também contribuiu com 28 pontos, enquanto Jaxson Hayes igualou o seu recorde na temporada (19). A expectativa agora é pelo retorno de LeBron, que se recupera de uma distensão na virilha.

"Ele está se preparando para um retorno em breve", comentou o técnico JJ Redick após o triunfo de sua equipe sobre o Suns. O comandante espera contar com James e Doncic juntos novamente para fazer o seu time embalar novamente na temporada regular.

Pelo lado dos Suns, Kevin Durant foi quem mais pontuou (21). Com nove rebotes e ainda duas assistências, o jogador, no entanto, viu a sua equipe ser pouco efetiva. O resultado negativo deixa a franquia na 11ª posição do lado Oeste.