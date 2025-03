Leila Pereira e John Textor se unem em apoio para reeleição de Ednaldo Rodrigues na CBF

O texto ainda celebra que Textor pôde conhecer Ednaldo "em um nível mais pessoal" após as conquistas do Botafogo na Libertadores e no Brasileirão. "Brinquei com ele, ontem, que nossa relação foi legitimamente firmada em pódios, e que meu carinho por ele cresce, cada vez que ele coloca uma Medalha em volta do meu pescoço", escreve Textor.

Há espaço, ainda, para retratação. "À medida que nos conhecemos, entendo que ele não é o homem que eu um dia desafiei tão publicamente, durante nossa dificuldade de 2023. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo, e ontem (15 de março) tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar essas questões", anuncia o empresário, antes de discorrer sobre racismo, manipulação de jogos e globalização do futebol brasileiro.

Nesse último tópico, Textor faz menção à ideia de Leila Pereira em filiar o Brasil à Concacaf, em reação às leves punições da Conmebol para casos de racismo. Segundo Textor, a união das Américas seria uma forma de competir adequadamente e "ganhar o respeito da Europa no futebol".

A eleição que deve reeleger Ednaldo Rodrigues será dia 24 de março, véspera da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além do presidente, serão escolhidos oito vice-presidentes, três membros efetivos e mais três suplentes do Conselho Fiscal para mandato de quatro anos.

A data foi definida em edital publicado no domingo, quatro dias após Ronaldo Fenômeno indicar que não participaria do pleito. O ex-jogador alegou falta de diálogo com as federações e afirma que 23 das 27 filiadas fecharam as portas a ele por "satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição".

A CBF atravessou um litígio judicial nos últimos dois anos que envolveu o afastamento de Ednaldo Rodrigues, reconduzido ao cargo no início do ano passado. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) declarou extinta a ação que questionava as regras eleitorais na CBF, conferindo legitimidade ao processo que levou Ednaldo ao poder.