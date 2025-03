Leclerc mostra descontentamento com desempenho da Ferrari na Austrália: 'Coisas para rever'

O tão prometido equilíbrio de forças com as principais escuderias do grid da Fórmula 1 não foi visto na equipe Ferrari e seus dois pilotos acabaram descontentes com o desempenho da equipe no GP da Austrália, em Melbourne, que abriu a temporada no domingo. Depois de o estreante Lewis Hamilton reclamar, foi a vez de Charles Leclerc criticar o rendimento do carro.

Mesmo prejudicada pela estratégia por causa da chuva, a expectativa na Ferrari era de ao menos terminar entre os cinco melhores na Austrália. Mas não foi o que ocorreu, com Leclerc somente em oitavo e Hamilton ainda pior, na décima posição.

"Foi uma corrida difícil e há coisas que temos de rever e trabalhar. Não fomos os mais rápidos lá (na Austrália), mas mesmo nessas condições climáticas, havia uma chance de marcar alguns pontos importantes que não capitalizamos", reclamou Leclerc.