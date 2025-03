Filipe Luís exalta chance de encarar Simeone e Jesus e vê Mundial de Clubes como sonho no Fla

Com uma larga experiência internacional, Filipe Luís também destacou o Chelsea, clube onde teve uma passagem vitoriosa, como uma "prova de fogo" que gostaria de ter na competição. Ciente da importância do torneio e da expectativa da torcida, ele se apoia na entrosamento que tem com o elenco do Flamengo para tentar fazer o melhor possível.

"O Chelsea tem um time excelente e pratica um futebol muito forte. Um dos melhores da Europa É dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressiona alto, então eles vão com certeza causar muitas dificuldades. Tenho a chance de disputar um torneio desse como técnico e estamos nos preparando muito", afirmou.

Torcedor declarado do Flamengo e satisfeito com o elenco que tem em mãos, Filipe se definiu como um profissional ambicioso e pretende fazer dessa identificação com o clube, um algo a mais para buscar o objetivo de ir o mais longe possível.

"Estou liderando o clube do meu coração, que eu amo, onde me aposentei. E os jogadores são os atletas que me representam e representam toda essa nação. Queremos fazer um grande campeonato porque temos um grande elenco para isso", disse.

Aos 39 anos e com um início promissor em seu time de coração, ele traçou um rápido perfil sobre o seu trabalho e o que pretende à beira do campo. "Sou um trabalhador. Ambicioso. Sou um cara que quero chegar longe sempre, em tudo o que eu faço. Nada me para até eu não esgotar todas as possibilidades que eu tenho para atingir o objetivo. Como treinador, sou um principiante, mas estou trabalhando muito para poder me desenvolver", disse.