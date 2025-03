Com Endrick, Dorival crê em evolução da seleção contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias

"São equipes que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores que atuam no futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A Argentina é a última seleção campeã do mundo. Esperamos estar muito bem preparados", comentou o treinador.

Com uma campanha bastante irregular, a seleção brasileira não empolgou na competição, vem de empates contra a Venezuela e o Uruguai e tem apenas cinco vitórias em 12 rodadas. Este cenário se reflete na tabela. O Uruguai vem em segundo lugar, seguido do Equador, em terceiro, e a Colômbia, que tem um ponto a mais que o Brasil (19 a 18), no quarto posto.

Para o primeiro jogo, Dorival disse contar com a força das arquibancadas para voltar a vencer na competição. "Nós contamos com o apoio do torcedor, que com certeza vai estar presente e lotando o estádio Mané Garrincha", afirmou.