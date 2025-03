Caixinha aprova 'minutagem' ao Santos em amistoso e conta com Neymar na estreia do Brasileirão

O técnico Pedro Caixinha teve bons motivos para celebrar a goleada por 4 a 1 diante do Coritiba em amistoso no Couto Pereira, neste domingo. Na visão do técnico português, dar "minutagem" ao elenco é importante por largada boa no retorno do time ao Brasileirão. O comandante espera ter Neymar de volta já na largada na elite nacional.

O astro se recupera de um desconforto muscular na coxa esquerda que requer até três semanas de recuperação, mas o português acredita que possa contar com o jogador já na estreia diante do Vasco, em São Januário, no dia 30 de março.

Com dois gols de Tiquinho Soares, um de Zé Ivaldo e outro de Deivid Washington, o Santos se redimiu da eliminação no Paulistão diante do Corinthians com 4 a 1 no Coritiba. "Foi importante pela seriedade que colocamos no jogo. Era muito importante depois do que foi a boa semana de trabalho, terminá-la da melhor maneira", avaliou Caixinha. "Normalmente não é fácil após uma eliminação e prévia de Data Fifa, porque o clube pode ficar desfalcado em algum momento, mas ficamos satisfeitos pela forma como colocamos seriedade (em Curitiba)."