Buosi, vice-presidentedo Palmeiras, expressa revolta: 'Impunidade é combustível para o racismo'

Paulo Biosi, vice-presidente do Palmeiras, foi o 'substituto' da presidente Leila Pereira na cerimônia de sorteio dos grupos da Copa Libertadores, nesta segunda-feira, em Assunção, no Paraguai. O dirigente falou da revolta da mandatária palmeirense com as brandas punições impostas pela Conmebol no caso de racismo sofrido pelo jogador Luighi do time alviverde na Copa Libertadores Sub-20.

"Precisamos dizer nossa revolta, nossa indignação. Cuspir, imitar macaco e acontecer praticamente nada. Só vai mudar com punição severa. Impunidade é combustível para que novas coisas aconteçam", disse o dirigente palmeirense ao ge.

Buosi revelou que o Palmeiras uma carta à Fifa - assinada por clubes da Libra e Liga Forte - com a intenção de ter apoio diante da Conmebol por punições mais severas no caso de racismo.