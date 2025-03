Arrasada, Carol Gattaz lamenta grave lesão no joelho que pode antecipar o fim de sua carreira

A cena assustadora da meio de rede Carol Gattaz caída na quadra com médicos e integrantes da comissão técnica do Dentil Praia Clube a seu redor na sexta-feira já indicava um problema grave. Nesta segunda-feira, após exames médicos, a equipe de Uberlândia confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e a necessidade de cirurgia. A jogadora, de 43 anos, fez um pronunciamento, arrasada, sem confirmar se voltará a jogar.

Gattaz estava em um bloqueio duplo diante do time do Brusque, pela Superliga Feminina de Vôlei, já no quarto set, quando pisou em falso no chão e acabou virando o corpo sobre o joelho. Já caiu chorando e ciente que o problema era grave.

Com olhos marejados e voz embargada, a atleta da seleção brasileira e do Dentil Praia Clube fez um comovente depoimento nesta segunda-feira lamentando ter de passar por nova cirurgia de ligamentos. Há dois anos, no dia 17 de março de 2023, também pela Superliga, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou fora por nove meses.