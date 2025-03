Roger Machado vibra com fim do jejum do Inter: 'Estou na história do clube'

A conquista representou mais do que um título estadual para o Internacional. O clube se consolidou ainda mais como o maior campeão do Rio Grande do Sul, chegando ao seu 46º troféu gaúcho, ampliando a vantagem sobre o Grêmio, que tem 43. Além disso, o Inter reforçou sua tradição, sendo o único octacampeão consecutivo do torneio, entre 1969 e 1976.

Dentro de campo, os jogadores destacaram o alívio de voltar a conquistar o estadual. O volante Fernando ressaltou a importância do título para dar tranquilidade ao elenco na sequência da temporada. "Nos dá uma tranquilidade para o resto da temporada. Queríamos quebrar a sequência deles. Era muito importante para a torcida. Agora é ter tranquilidade, fazer uma sequência boa e, quem sabe, conquistar mais títulos. Esperamos fazer um grande ano", projetou.

O goleiro Rochet, um dos destaques do time na competição, também celebrou o feito, mas já alertou para a necessidade de foco nos próximos desafios. "Foi um grande campeonato para todos nós. Era importante começar o ano ganhando, tiramos um peso grande das costas. Mas o tempo é curto, precisamos focar no Brasileirão", afirmou o uruguaio.

A festa se estendeu pelo gramado, com os jogadores celebrando junto aos torcedores. Fogos de artifício iluminaram o céu de Porto Alegre, e o capitão Alan Patrick ergueu a taça sob aplausos da torcida. O vestiário também foi palco de muita comemoração, com músicas e discursos de agradecimento.

Agora, o Internacional volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. A diretoria e comissão técnica esperam que a conquista do Gauchão sirva como um impulso para que o time chegue forte nas competições nacionais e internacionais. O Inter volta a campo no dia 29 de março, às 21h, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, na primeira rodada do Brasileirão.