Quinteros diz que Grêmio perdeu final na Arena e promete: 'Seremos protagonistas'

Quinteros também reclamou da arbitragem, que, segundo ele, prejudicou o Grêmio na decisão. "Hoje a arbitragem foi mal para o Grêmio, foi mal. Sentimos que nos prejudicou. São detalhes que fazem diferença em um jogo tão equilibrado como esse", afirmou o técnico.

Mesmo com a perda do título, o comandante gremista acredita que o time está em crescimento e destacou que a equipe conseguiu equilibrar os confrontos contra o maior rival. "O Grêmio, em todo o ano passado, perdeu Gre-Nais. Agora, jogamos três, perdemos só um, empatamos dois, e este jogo foi mais favorável ao Grêmio do que ao Inter. Então, estamos crescendo como equipe", destacou.

Para o restante da temporada, Quinteros confia na evolução do elenco e promete um Grêmio forte nas competições nacionais. "A partir do momento em que eu tiver o plantel completo e começar a trabalhar com todos os jogadores juntos, vamos testando e buscando a solidez que precisamos para formar um time mais sólido", afirmou.

O técnico ainda fez questão de reforçar que o Grêmio será protagonista ao longo da temporada. "Não tenho dúvidas de que o Grêmio será um protagonista em todos os torneios que disputará. Temos um elenco competitivo e vamos trabalhar para brigar pelos títulos que estão por vir", garantiu.

Agora, o Grêmio volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será no dia 29 de março, contra o Atlético-MG, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada da competição.