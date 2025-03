Prodígio de 17 anos, Andreeva vence Sabalenka e conquista o título de Indian Wells

Líder do ranking, Aryna Sabalenka não conseguiu suportar o embalo da jovem Mirra Andreeva, de 17 anos, neste domingo na final do WTA de Indian Wells. Andreeva conquistou o título após virar sobre a número um do mundo e marcar 2 a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3.

Terceira campeã mais jovem de Indian Wells, Andreeva chegou à final embalada por 11 triunfos seguidos e em busca de seu segundo troféu de WTA 1000 na carreira, menos de um mês após conquistar o primeiro, em Dubai. Com a campanha em Indian Wells, em que venceu também a número 2 do mundo (Iga Swiatek) na semifinal, Andreeva, 11º do ranking, volta ao top 10 e deve alcançar a sua melhor colocação, a sexta posição.

Foi o sexto confronto entre as duas finalistas e o segundo triunfo de Andreeva, cuja única vitória havia sido nas quartas de final de Roland Garros do ano passado. Sabalenka, aos 26 anos, buscava o 19º título da carreira e o segundo da temporada, após ser campeã em Brisbane, em janeiro, quando passou por Andreeva na semifinal por tranquilos 6/3 e 6/1. Até a final, Sabalenka não havia cedido um único set no torneio na Califórnia.