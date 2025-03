Marc Márquez vence na Argentina e mantém 100% de aproveitamento na MotoGP

Em busca do sétimo título na MotoGP, o espanhol Marc Márquez manteve a hegemonia neste início de temporada. Após dominar a etapa inaugural da Tailândia, o piloto da Ducati venceu a etapa da Argentina neste domingo, no circuito Termas de Río Hondo.

Marc Márquez tem 100% de aproveitamento em 2025. Venceu as corridas principais e as sprints das duas etapas disputadas até agora e lidera o campeonato com 74 pontos. Quem mais se aproxima dele é seu irmão, Alex, que ficou na segunda posição nas quatro oportunidades, e soma 58 pontos. Franco Morbidelli terminou na terceira posição na Argentina.

O líder da MotoGP teve seu início de temporada perfeito ameaçado na Argentina pelo seu irmão. Largando nas duas primeiras posições, os irmãos Márquez mantiveram sua posições. Marco Bezzecchi sofreu uma queda e saiu da pista logo após o início da prova e teve que abandonar a disputa.