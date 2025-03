Lucas Braathen leva o bronze na Noruega e alcança 5ª medalha na Copa do Mundo de esqui alpino

Um dia depois de ficar fora do pódio por 33 centésimos, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen se recuperou e foi ao pódio com a medalha de bronze, neste domingo, na prova de slalom da etapa de Hafjell da Copa do Mundo de esqui alpino, na Noruega, país onde nasceu.

Braathen agora soma cinco medalhas no circuito mundial, a terceira no slalom, repetindo o bronze conquistado em Kitzbühel, na Áustria - também levou a prata em Adelboden, na Suíça. O brasileiro ainda faturou duas pratas no slalom gigante em Beaver Creek, nos Estados Unidos, e em Kranjska Gora, na Eslovênia.

De volta à Noruega após trocar de cidadania para representar o Brasil, Lucas Braathen terminou com 1min57s52 na soma dos tempos das duas descidas na neve, apenas 47 centésimos atrás do suíço Loic Meillard, que ficou com o ouro, repetindo o desempenho no slalom gigante. O anfitrião Atle McGrath cravou 1min57s26 e levou a prata.