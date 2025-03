Leverkusen busca virada incrível sobre o Stuttgart e diminui distância do Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen conquistou o título do Campeonato Alemão na edição passada graças à campanha brilhante, repleta de demonstração de força e viradas inesquecíveis. Neste domingo, o time de Xabi Alonso perdia até os 42 minutos do segundo tempo, quando resgatou o espírito lutador de 2024/25 para buscar um incrível 4 a 3 na casa do Stuttgart - ficou com 1 a 3 no placar, diminuindo a desvantagem para o líder Bayern de Munique para seis pontos.

Os bávaros ainda têm vantagem tranquila na tabela, mas os dois tropeços seguidos - somou apenas um ponto -, traz esperanças ao atual campeão, que subiu para os 56 pontos, diante de 62 do líder, restando oito rodadas.

Era um jogo para se esquecer do Leverkusen longe de casa. Tudo dava errado para os comandados de Alonso, que "entregaram" dois gols, um em saída equivocada de lateral e com Xhaka anotando contra as próprias redes. Os minutos finais, porém, mudaram o rumo de um campeonato que caminhava para seu fim.