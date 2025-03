Lando Norris supera chuva e vence o GP da Austrália; Hamilton é o 10º e Bortoleto abandona

O estreante Isack Hadjar bateu o carro ainda na volta de apresentação e ficou fora da primeira corrida da temporada. Com a bandeira amarela, o início da prova foi adiado. Anthony Hamilton, pai do novo piloto da Ferrari, Lewis, deixou os boxes para consolar o jovem piloto francês, visivelmente abalado por precisar abandonar a sua primeira prova na Fórmula 1. Com o safety car na pista, o estreante pela Williams, Carlos Sainz, rodou e também ficou de fora da prova.

Kimi Antonelli começou a chamar atenção ainda na 15ª volta, ultrapassando Nico Hülkenberg, da Sauber, e assumindo a 12ª colocação, mas rodou na pista e perdeu a vantagem, voltando ao 13º posto. A chuva voltou a cair na 19ª volta, ajudando os pilotos a esfriarem os pneus - Antonelli novamente ultrapassou o alemão, retomando a 12ª colocação após o erro.

O piloto mais novo da atual temporada de F-1 ultrapassou Stroll na 23ª volta, assumindo a 11ª posição. Com a batida de Fernando Alonso na volta 34, Antonelli tomou o 10º lugar.

Na volta 44, com o retorno das chuvas, os dois carros da McLaren, que até então lideravam a corrida, derraparam e Piastri ficou preso na grama. Verstappen aproveitou e tomou a liderança.

Liam Lawson e Bortoleto bateram na 47ª volta e abandonaram a corrida. A roda do carro do brasileiro quebrou antes do impacto. Na mesma volta, Antonelli foi para a quinta posição e conseguiu terminar a prova em quarto, mas foi punido com 5 segundos e acabou atrás de Alexander Albon na classificação.

No fim, o circuito de Albert Park foi palco da quinta vitória do britânico Lando Norris, que retomou a liderança de Verstappen, e do marcante início e temporada do novato italiano Kimi Antonelli.