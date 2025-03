LaLiga expõe contradição em pedido do Real Madrid e responde críticas sobre o calendário

Após receber novas críticas do Real Madrid, desta vez pelo intervalo inferior a 72 horas entre duas partidas, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, foi às redes sociais para se defender e rebater o clube da capital espanhola. Em mensagem endereçada ao técnico Carlo Ancelotti, que reiterou os protestos do time merengue após a vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, no sábado, o chefe do órgão que organiza o Campeonato Espanhol tentou explorar pedidos contraditórios do clube.

Segundo o dirigente da LaLiga, o diretor institucional do Real Madrid, Emilio Butragueño, pediu para postergar a partida com o Leganés, no próximo dia 29, das 16h15 para as 21h (no horário local), pelo Espanhol, a fim de dar descanso aos atletas que retornarão das seleções na Data Fifa. O problema é que o horário pedido pelo clube deixará um intervalo de apenas 71 horas para o confronto com a Real Sociedad, no dia 1º de abril, pelas semifinais da Copa do Rei.

"Carlo, certamente Emilio lhe disse que a LaLiga tinha marcado o jogo com o Leganés, na próxima rodada, no sábado, às 16h15, para lhe dar mais descanso antes da semifinal contra a Real Sociedad. Mas Emilio pediu ao diretor de competições da LaLiga para alterá-lo para as 21h - certamente com o seu conhecimento e autorização, imagino - para beneficiar aqueles que vieram da Data Fifa", escreveu Tebas na plataforma X (antigo Twitter).