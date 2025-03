Flamengo busca diante do Fluminense no Maracanã o bicampeonato carioca

O Fluminense tem um desfalque de peso para o jogo da volta. Titular absoluto, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes não estará disponível. Na reta final do primeiro jogo, ele deixou o gramado sentindo dores na parte anterior da coxa esquerda e foi submetido a exames que detectaram uma lesão muscular.

O colombiano deve ser substituído por Renê, contratado nesta temporada depois de ter encerrado o vínculo com o Internacional. O jogador é um velho conhecido da torcida rival, pois defendeu o Flamengo de 2017 até 2022 e fez parte do histórico grupo que ganhou a Libertadores e o Brasileirão em 2019.

O zagueiro Juan Freytes também não poderá atuar. Apesar de não ter entrado em campo no primeiro jogo, ele recebeu um cartão vermelho após o apito final ao se envolver em uma confusão com Luiz Araújo. A dupla de zaga titular continuará formada por Ignácio e Thiago Silva. Com isso, Thiago Santos vira a primeira opção para o setor no banco.

O técnico Mano Menezes analisou a atuação do Fluminense e reconheceu a qualidade do rival, mas destacou o equilíbrio do clássico em alguns momentos. Além disso, elogiou a força do time no final da partida, quando marcou um gol e deixou a decisão aberta.

"Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade de brigar pelo título. Eles têm muita qualidade, mas tivemos poder de reação no final do primeiro jogo. E agora precisamos ter coragem e arriscar", disse Mano Menezes.

