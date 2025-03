Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista bicampeonato inédito da Libertadores Sub-20

O Flamengo é o primeiro bicampeão da Copa Libertadores Sub-20. Em um jogo equilibrado com o Palmeiras no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, o clube rubro-negro empatou com o rival alviverde por 1 a 1 no tempo normal e viu o goleiro Lucas Furtado, "paredão" no tempo normal, brilhar nas penalidades máximas para vencer por 3 a 2. Guilherme fez o gol que decretou o título.

Com a conquista, a equipe carioca está garantida na Copa Intercontinental e agora espera o vencedor da Liga Jovem da Uefa de 2024-25 para conhecer seu adversário. A vitória na decisão consolida uma campanha dominante e sem derrotas, com três vitórias, dois empates e somente três gols sofridos em cinco jogos. O adversário, até então, havia triunfado em todas as partidas até a final.

O jogo começou lá e cá: o ponta rubro-negro Shola teve a primeira chance do jogo aos 20 segundos em um chute cruzado, que Aranha bloqueou sem dar rebote. Pouco depois, foi a vez de Arthur arriscar de fora da área para o Palmeiras, parando em defesa de Lucas Furtado. Aos quatro minutos, Felipe Teresa chutou de longe, para fora, consolidando um início movimentado.