Flamengo administra a vantagem, empata com o Fluminense e garante o bicampeonato do Carioca

O Flamengo é bicampeão do Campeonato Carioca. Defendendo o título, o time rubro-negro administrou a vantagem de 2 a 1 da ida e ficou no empate sem gols contra o Fluminense neste domingo, no Maracanã, para conquistar seu 39º troféu estadual, se isolando ainda mais como maior vencedor do Rio de Janeiro. O time da Gávea ainda teve dois gols anulados na reta final do clássico.

Foi a sexta final consecutiva do Flamengo, que ficou com o título nos anos de 2019, 2020, 2021, 2024 e agora. Os vices foram justamente para o Fluminense, que levantou a taça nos anos de 2022 e 2023. O último campeão sem ser a dupla Fla-Flu foi em 2018, quando o Botafogo levantou a taça diante do Vasco.

O Carioca também consagrou o terceiro título do técnico Felipe Luís. Após assumir no fim do ano passado para substituir Tite, mudou o astral do elenco e conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e agora o Estadual.