Curry lidera Warriors contra os Knicks e Kerr se torna o técnico mais vitorioso da franquia

Em uma cerimônia especial no vestiário, Wilhelmina Attles, esposa de Al Attles, presenteou Steve Kerr com a bola do jogo depois que ele ultrapassou seu marido e se tornou o treinador mais vitorioso de todos os tempos do Warriors.

"Foi um grande momento receber a bola do jogo da família Attles, foi realmente lindo ser homenageado pela presença deles", disse Kerr. "Obviamente, Al Attles é o 'Senhor Guerreiro' para sempre e o recorde é meio surreal até mesmo pensar que isso poderia acontecer. É um reflexo da nossa força e estabilidade organizacional e do nível de talento nos últimos 11 anos, então sou incrivelmente sortudo por fazer parte desta organização e desta cidade. Muito honrado pela grandeza de Al e o que ele significa para a franquia."

Kerr, 59 anos, levou o Golden State Warriors ao seu primeiro campeonato em 40 anos durante sua primeira temporada, em 2014/15. Ele repetiu as conquistas em 2017, 2018 e 2022 a agora soma 558 vitória e 302 derrotas à frente da franquia em 860 partidas - Attles, que passou mais de seis décadas a serviço dos Warriors como jogador, treinador, gerente geral e embaixador - levou 1.075 para atingir a marca anterior.

"Ele mudou tudo", elogiou Draymond Green. "Ele foi tão importante quanto qualquer um no que esta organização se tornou. As coisas que ele me ensinou sobre vencer, não apenas a mim, mas tentei aprender pequenas coisas. Há uma coisa que ele me ensinou sobre vencer, especialmente quando se trata de playoffs, que não compartilharei até terminar de jogar porque me recuso a revelar seu segredo, mas é um segredo incrível."

Do lado do conjunto de Nova York, Karl-Anthony Towns marcou 29 pontos e pegou 12 rebotes, mas não conseguiu levar a equipe à terceira vitória consecutiva na NBA.

VITÓRIA SUADA