Bortoleto tenta tirar pontos positivos da estreia após abandono na Austrália: 'Aprendizado'

O fim de semana de estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 começou bem, com um lugar no Q2 no treino qualificatório e o 15º lugar no grid de largada, no sábado, mas não terminou como o brasileiro e a Sauber gostariam. Durante o confuso e imprevisível GP da Austrália, na madrugada deste domingo, o campeão da Fórmula 2 rodou na 47ª volta, quando ocupava o 13º lugar, e bateu no muro, abandonando a corrida.

Apesar da decepção, a prova inaugural no circuito de Albert Park deixou lições ao piloto de 20 anos. "Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos, o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim até aquele momento", lamentou Gabriel Bortoleto, que viu pontos positivos em sua primeira jornada na principal categoria do automobilismo.

"No geral, tirando isso, posso dizer que meu fim de semana de estreia foi bom, especialmente considerando meu resultado de qualificação ontem. Foi um fim de semana de aprendizado, conhecendo a equipe e sua dinâmica ainda melhor. Agora, pretendo continuar trabalhando e melhorando enquanto olhamos para a China na próxima semana", analisou.