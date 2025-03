Algoz de Fonseca, Draper derrota Rune com facilidade e é campeão em Indian Wells

O britânico Jack Draper conquistou seu primeiro título de ATP 1000 ao vencer o dinamarquês Holger Rune por 2 a 0, duplo 6/2, em 1h09 neste domingo na decisão de Indian Wells. Em sua campanha na Califórnia, Draper eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada, com direito a um "pneu" (6/0).

Aos 23 anos e em sua primeira final em um ATP 1000, Draper não deu chances ao rival, que é 2 anos mais novo, mas já tinha um título em três finais em torneios deste porte. Com o título, Draper salta da 14ª para a sétima colocação no ranking. A melhor posição de sua carreira era a 12ª. Rune, que já foi o número 4 do mundo, também avançou no ranking, saindo de 13º para 12º.

"Sabia que o Holger iria jogar bem, então precisava ser agressivo e jogar desde a primeira bola", afirmou o britânico, que conquistou o terceiro título da carreira. "Fiz um trabalho incrível e não permiti que ele jogasse. Senti que ditei o jogo muito bem."