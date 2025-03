Abel critica Palmeiras, mas confia em reviravolta: 'Replicar o jogo com eficiência nas chances'

Abel Ferreira foi um tanto crítico com o elenco do Palmeiras após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque, neste domingo. Após sua equipe finalizar 22 vezes e não conseguir nenhum gol, o técnico lamentou a falta de eficácia e admitiu que alguns jogadores não renderam o esperado. Após elogiar o comportamento do oponente, mostrou confiança em reviravolta caso haja "eficiência" na Neo Química Arena, no dia 27.

"Futebol é eficácia e hoje nós não conseguimos. Chutamos oito bolas no gol e não anotamos. Eles acertaram uma e ganharam. Não me lembro de nenhuma defesa do Weverton", ressaltou o português, um tanto abatido. "Apesar de terem vindo para marcar, apesar de terem produzido pouco, apesar de terem vindo para jogar em contra-ataque, eles foram extremamente eficazes", disse o técnico.

Com respostas mais pausadas e medindo as palavras, Abel Ferreira acabou evitando criticar a postura defensiva do Corinthians e "culpou" seu time pela derrota. "É uma final de duas mãos (ida e volta). Entramos muito bem nos primeiros 15 minutos, o jogador deles tirou um gol em cima da linha. A partir dali, o adversário conseguiu abrir um homem livre no meio deles e ficar mais com a bola, mesmo sem atacar, e não me lembro de uma defesa do Weverton. Não lembro, nem em escanteios, onde são perigosos, seguiu, antes de listar as falhas alviverdes.