Técnico da Inglaterra, alemão Tuchel diz que não vai cantar hino: 'Vou conquistar esse direito'

"Eu ganharei o direito com resultados, construindo um grupo, fazendo meu trabalho corretamente e criando um sentimento onde talvez até vocês (da imprensa) digam em algum momento: 'Agora é hora de você cantá-lo. Parece que você mereceu e você é um inglês de verdade agora!'", completou Tuchel, que disse já saber a letra do hino de cor.

A questão do hino já havia surgido um pouco antes da chegada do treinador alemão. No segundo semestre de 2024, o britânico de origem irlandesa Lee Carsley esteve no comando da seleção inglesa e também decidiu não cantar o hino à beira do gramado.