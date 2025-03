Substituto de Neuer, Urbig falha e Bayern de Munique cede empate ao Union Berlin

Após sair derrotado em casa pelo ameaçado Bochum, o Bayern enfrentou outra equipe da parte de trás da tabela do Campeonato Alemão, o Union Berlin, não foi bem e só ficou no empate por 1 a 1, neste sábado, no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim. O líder da competição encontrou dificuldade para chegar ao gol e cedeu o empate em uma falha do jovem Urbig, que substituiu Neuer no gol.

Com o resultado, o Bayern chegou a 62 pontos na ponta da tabela, mas pode ter sua vantagem em relação ao Bayer Leverkusen, o vice-líder, reduzida para seis pontos, caso o time do técnico Xabi Alonso derrote o Stuttgart, neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília). O Union chegou a 28 na luta contra o rebaixamento.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Disposto a se recuperar da derrota na rodada anterior, o Bayern foi para cima dos anfitriões. Apesar de controlar o jogo, com amplo domínio da bola, o time comandado pelo belga Vincent Kompany encontrou dificuldades para penetrar na retranca do Union Berlin e levou pouco perigo à meta do goleiro Ronnow.