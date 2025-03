Sensação russa Mirra Andreeva supera Iga Swiatek e desafia Sabalenka na final de Indian Wells

A estrela adolescente Mirra Andreeva avançou para a final do WTA 1000 de Indian Wells com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 1/6 e 6/3, sobre a número 2 do mundo e atual campeã, Iga Swiatek, na noite de sexta-feira, e se tornou a finalista mais jovem do torneio desde 2001 - Kim Clijsters também tinha 17 anos quando perdeu a final para Serena Williams.

"Não sei por que senti tanta confiança, senti como se fosse o último tie-break da minha vida", comentou Andreeva sobre a surpreendente atuação no final do primeiro set. "Então eu simplesmente fui para todos os meus lances. Meu serviço foi ótimo, eu me senti confortável e confiante."

A tenista russa de 17 anos, nona cabeça de chave, enfrentará na decisão a belarussa Aryna Sabalenka, líder do ranking da WTA, que não tomou conhecimento da norte-americana Madison Keys e venceu a outra semifinal por 6/0 e 6/1, em apenas 51 minutos de partida.