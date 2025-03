Santos busca substituto para Neymar e amistoso com Coritiba é chance para 'candidatos' à vaga

Pedro Caixinha não esperava perder Neymar tão cedo no Santos. O corte do astro na seleção brasileira sinaliza que o problema muscular na coxa pode ser mais grave que o esperado e o treinador vai utilizar o amistoso com o Coritiba, neste domingo, fora de casa, para buscar alternativas ao craque.

Com reforços chegando e alguns pedindo passagem, a briga para ver quem entra no lugar do camisa 10 é enorme. O jovem Bontempo, utilizado na semifinal do Paulistão diante do Corinthians, poderia ser deslocado para a meia, com a entrada de mais um volante ao lado de João Schmidt - Zé Rafael, quando tiver condições, será o segundo volante -, com Pituca e Rincón aparecendo como opções.

Mas o esquema tática também pode ser modificado, com mais uma atacante escalado ao lado de Tiquinho Soares e Guilherme. E sobram opções, com Gabriel Verón, Barreal e Deivid Washington sonhando com a oportunidade. Além disso, o clube ainda tem o bom Rolheiser para ser escalado.