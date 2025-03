Palmeiras busca soberania e Corinthians mira fim de jejum em Dérbi na final do Paulistão

Para o Palmeiras, está em jogo a busca pelo quarto título consecutivo, façanha alcançada apenas pelo Paulistano, entre 1916 e 1919, mais de 100 anos atrás. Abel Ferreira, contudo, diz não se importar tanto com isso. "Recordes são números, não é por isso que trabalho. Trabalho para os nossos jogadores serem melhores."

Do outro lado, o Corinthians tenta encerrar um jejum de seis anos sem títulos, que fica ainda mais doloroso por ser vivido em temporadas nas quais o rival alviverde empilhou taças. A última taça levantada foi justamente em uma edição de Paulista, em 2019, quando venceu o São Paulo por 2 a 1 em Itaquera, com gols de Danilo Avelar e Vagner Love, após empate sem gols no MorumBis.

"Nosso objetivo, desde o começo do ano, é voltar a ganhar um título com o Corinthians. Nosso maior objetivo é esse. Que esse grupo de jogadores, treinador, diretoria, funcionários, fique na história do clube", disse o atacante corintiano Ángel Romero.

Além da falta de títulos nos últimos anos, o time alvinegro tem de fazer as pazes com a torcida após a eliminação na Pré-Libertadores. Derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil no Equador, venceu por 2 a 0 o jogo de volta, na Neo Química Arena, e recebeu aplausos ao fim da partida mesmo eliminado, porém com uma dose de cobrança logo em seguida. "É guerra, domingo é guerra", cantaram os torcedores.

Junto à pressão, Ramón Díaz tem de lidar com um elenco muito desgastado e tomar decisões importantes para não comprometer a condição física de alguns atletas. O principal caso é o do meia Rodrigo Garro, que convive com dores no joelho desde o início da temporada e não está mostrando seu melhor futebol, embora tenha sido importante em alguns momentos da temporada.

O treinador argentino não descarta poupar o compatriota e usar os dez dias de intervalo até o jogo decisivo para recuperá-lo. "Todo corpo médico está fazendo todos os esforços para ele participar deste jogo. Vamos fazer todo o esforço para ele participar. Se ele não participar, temos grandes jogadores no ataque para substituí-lo."