Palmeiras aprimora jogadas ensaiadas para abrir vantagem contra Corinthians na final estadual

O Palmeiras vem de um empate na fase de classificação e de uma derrota no segundo turno do Brasileirão de 2024 para o Corinthians. Neste domingo, as equipes fazem o jogo de ida das finais do Paulistão e Abel Ferreira espera abrir vantagem. Par isso, o treinador português trabalhou muitas jogadas ensaiadas.

No 1 a 1 da fase de classificação, o Palmeiras saiu em vantagem no começo do jogo com Maurício, permitiu o empate com Yuri Alberto, e depois não aproveitou a expulsão do atacante, esbarrando na defesa e finando na frustrante igualdade.

Desta vez, ambição é gigante pelo triunfo e o treinador usou quase duas horas aprimorando jogadas ensaiadas e de posicionamento nas bolas paradas para levar uma (boa) vantagem para a neo Química Arena, dia 27. O duelo de ida ocorre neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque.