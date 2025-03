Norris larga na frente no GP da Austrália; Hamilton sai em 8º e Bortoleto estreia em 15º

O britânico Lando Norris conquistou o melhor tempo na prova de classificação no circuito de Albert Park, em Melbourne, na madrugada deste sábado, e garantiu a pole para o GP da Austrália, que abre a temporada 2025 de Fórmula 1. A corrida de classificação marcou uma dobradinha da McLaren que, além da pole position de Norris, teve Oscar Piastri em segundo.

Atual campeão da categoria, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em terceiro. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua estreia na F-1 pela equipe Kick Sauber, irá largar em 15º.

No Q1 da prova, Bortoleto, em sua primeira qualificação, avançou para o Q2 com 1min16s516, superando Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman. Com problemas no motor, Bearman abandonou a corrida ainda na primeira etapa.