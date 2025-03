Milan 'acorda' no segundo tempo, vira sobre o Como e dorme em 7º no Italiano

No confronto entre o Milan, do treinador Sérgio Conceição, e o Como, de Cesc Fàbregas, apontado pela imprensa italiana como possível sucessor do português à frente do time vermelho e preto, o conjunto de Milão sofreu, mas conseguiu reagir no segundo tempo e virou o placar por 2 a 1, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão.

Com o resultado, o Milan chegou aos 47 pontos e saltou da nona para a sétima posição momentaneamente - seca a Roma e a Fiorentina, que têm partidas agendadas neste domingo, para não cair na tabela e buscar uma vaga nas competições europeias. O Como soma 29, em 13º lugar na competição.

Em busca do segundo triunfo seguido no Italiano, o Milan começou melhor e quase abriu o placar aos 4 minutos. Após ótima saída no contra-ataque, Musah recebeu o passe de Theo Hernández na direita, driblou o goleiro, mas bateu para fora com o gol praticamente vazio, irritando os companheiros que estavam livres ao seu lado.