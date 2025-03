Luan Cândido não é relacionado e desfalca Grêmio em decisão contra o Inter

O zagueiro/lateral-esquerdo Luan Cândido será a baixa do Grêmio na final do Campeonato Gaúcho neste domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio. O reforço para a temporada não foi relacionado pelo técnico Gustavo Quinteros.

O Grêmio não informou o motivo de o defensor ser preterido da lista de Quinteros, mas vale ressaltar que no jogo da segunda fase da copa do Brasil no meio de semana, diante do Athletic, Luan Cândido acabou expulso por acúmulo de cartões com apenas 44 minutos jogadores.

De volta após se recuperar de problema muscular na coxa, Lucas Esteves será o lateral-esquerdo, com João Pedro, pela direita, sendo o provável titular ao também se recuperar de problema clínico, no tornozelo.