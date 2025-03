Lakers perdem para os Nuggets e engatam quarta derrota seguida na NBA

Com empenho, o conjunto de Los Angeles até se recuperou e reverteu uma desvantagem de 13 pontos no placar, ficando à frente por 126 a 123 com menos de um minuto restante para o término da partida. Austin Reaves, com 37 pontos, e Dalton Knecht, com 32, comandaram a reação dos visitantes. O filho de James, Bronny, marcou cinco pontos e registrou 16 minutos após ser chamado de volta da G-League.

Uma bola de três pontos de Nikola Jokic, porém, igualou o placar, e outra, de Jamal Murray, a 5 segundos do fim, após um bloqueio de Jokic, devolveu a liderança aos Nuggets, que fecharam o placar com uma enterrada de Russell Westbrook.

O técnico dos Nuggets, Michael Malone, não escondeu a irritação pelo triunfo apertado diante de uma equipe repleta de reservas. "Este não é um concurso de beleza", disse o treinador. "Não somos avaliados por nossas vitórias, (mas por uma) boa vitória. Estávamos perdendo por três com 52 segundos restantes, fizemos 8 a 0 com uma execução muito boa no fim do jogo, mesmo fazendo m..., conseguimos alguns arremessos oportunos."

Recorde do líder

Mesmo sem contar com o lesionado Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers conquistou sua 16ª vitória consecutiva, um recorde da franquia, ao bater o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 133 a 124, nesta sexta-feira, superando os 15 triunfos seguidos no início da temporada da NBA.

Líder da Conferência Leste, a equipe também alcançou sua 26ª vitória longe de casa e igualou a segunda melhor marca histórica do time de 2009/10 de uma única temporada.