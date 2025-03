João Fonseca supera 'ídolo do esporte' e busca terceiro título na temporada: 'Falta um'

João Fonseca pode conquistar neste domingo seu terceiro título na temporada antes de disputar o segundo ATP 1000 da carreira, a partir da próxima semana em Miami. Após desbancar Kei Nishikori com duplo 6/3 neste sábado, na semifinal do Challenger de Phoenix, o brasileiro fez questão de exaltar o experiente japonês e já fez um prognóstico da dura decisão com o cazaque Alexander Bublik.

Ao alcançar a decisão em Phoenix, o prodígio alcançará seu melhor ranking da carreira. Atualmente 80º do mundo, subirá, ao menos, ao 64º lugar. A conquista em Phoenix pode render posição ainda melhor. E ele espera repetir a atuação diante de Nishikori, a qual aprovou seu jogo.

"Jogo difícil hoje, com um ídolo do esporte. É um prazer jogar e estar na mesma quadra com Nishikori, que foi quatro do mundo", elogiou João Fonseca. "Eu sabia que tinha de dar meu melhor e foi o que fiz, fui muito bem fechando os buracos da partida, as portas dele, bem no meu saque hoje", avaliou.