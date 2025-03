Hamilton lamenta ritmo da Ferrari na estreia e busca rápida adaptação: 'Ganhando confiança'

"Charles (Leclerc) tem mais experiência, é claro, mas estou ganhando confiança com o carro e aprendendo a desbloquear seu potencial", disse Hamilton. "Agora vamos abaixar a cabeça e tentar descobrir como podemos diminuir a diferença. Amanhã será um desafio, especialmente porque não dirigi este carro no molhado, mas daremos tudo o que pudermos para ter uma primeira corrida positiva e estar lá em cima."

Leclerc, por sua vez, lamentou a falta de ritmo dos carros vermelhos. "A volta não foi ótima, no geral, simplesmente não tivemos ritmo hoje. Lutamos principalmente com o equilíbrio do carro e com a montagem de tudo, então temos algum trabalho a fazer", comentou. "Esperamos chuva e condições complicadas para a corrida, então daremos tudo de nós e veremos o que é possível."

O GP da Austrália, que abre a temporada de Fórmula 1, será realizado neste domingo, com início à 1h (horário de Brasília).