Gabriel Bortoleto comemora ida ao Q2 em sua primeira classificação na Fórmula 1: 'Satisfeito'

Apesar do erro, o piloto brasileiro avaliou como positiva sua primeira participação em um treino de classificação da principal categoria do automobilismo. "Estou me sentindo bem. Acho que fizemos um bom trabalho como equipe, aumentando o aprendizado nas três sessões de treinos. O Q1 correu bem, fizemos o que podíamos e avançamos", analisou.

Após superar outros novatos com carros melhores, como Liam Lawson, da Red Bull, e Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, Gabriel Bortoleto demonstrou confiança em um bom resultado na corrida deste domingo.

"Olhando para amanhã, há uma grande chance de chuva e tudo pode acontecer nessas condições, especialmente em um circuito como este. Com uma corrida limpa e sem erros, acho que podemos alcançar um resultado bom, então estou ansioso por isso."

O GP inaugural da temporada, em Melbourne, na Austrália, terá a largada na madrugada deste domingo, à 1h (horário de Brasília).