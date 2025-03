Ferroviária e XV de Piracicaba largam na frente nas quartas de final da Série A-2 do Paulista

As quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista teve seus quatro jogos disputados neste sábado. Dois mandantes, Ferroviária e XV de Piracicaba, venceram e outros dois jogos terminaram empatados. Os jogos de volta serão disputados na quarta-feira para definir os semifinalistas da temporada.

Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária venceu por 2 a 0 o Ituano, com gols de Erik, contra, e Cássio Gabriel. Agora pode até perder por um gol de diferença no estádio Novelli Jr, em Itu, às 19h, que mesmo assim avança para as semifinais. O Ituano precisa vencer por três gols de vantagem para se classificar de forma direta. Empate no agregado leva a disputa para os pênaltis.

Dentro de casa, no estádio Barão de Serra Negra, o XV de Piracicaba interrompeu uma série de sete jogos sem vitórias ao bater por 1 a 0 o Capivariano. O gol da vitória saiu no começo da segunda etapa, com Igor Bolt. O XV joga pelo empate na volta, enquanto o time de Capivari precisa vencer por dois gols ou devolver a derrota e decidir a vaga nas penlidades.