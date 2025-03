Brasil termina na 13ª posição e obtém melhor resultado da história no Mundial de bobsled

O Brasil conseguiu o melhor resultado de sua história no Campeonato Mundial de bobsled e skeleton neste sábado em Lake Placid, nos Estados Unidos. O trenó do 4-man ficou na 13ª colocação entre 24 equipes participantes. A equipe foi formada por Edson Bindilatti, Edson Martins, Rafael Souza e Erick Vianna.

Os brasileiros terminaram com o tempo combinado de 2min47s32, após três descidas computadas. A medalha de ouro ficou com a equipe comandada pelo alemão Francesco Friedrich, que conquistou o título pela sétima vez consecutiva, com 2min44s52. Johannes Lochner, também da Alemanha, conquistou a segunda posição, 28 centésimos mais lento. O britânico Brad Hall completou o pódio com 2min44s90.

No final do primeiro de dois dias da competição, o Brasil estava em 15º lugar com os 55s38. Uma bateria programada acabou cancelada. Com a temperatura mais alta neste sábado, os tempos aumentaram, e Brasil anotou 55s80. Com um total de 1min51s18, o quarteto brasileiro ganhou duas posições e foi para o 13º lugar. Na série final, o trenó brasileiro fez a décima melhor descida, com 56s14.