Botafogo e Cruzeiro empatam por 3 a 3 em jogo-treino no Engenhão visando o Brasileirão

Os gols dos comandados de Leonardo Jardim, no primeiro jogo após a queda diante do vice-campeão América nas semifinais do Campeonato Mineiro, foram de Dudu e Wanderson com os titulares, e depois de Marquinhos.

Atual campeão, o Botafogo tem seu primeiro jogo no Brasileirão agendado para o dia 29 de março, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 16 horas, mas a data deve ser alterado por causa da final do Paulistão no dia 27. Já o Cruzeiro entra em campo no Nacional no mesmo dia, mas às 18h30, diante do caçula Mirassol.