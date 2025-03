Verstappen a avalia Red Bull após participação discreta no 1º dia de treino livre em Melbourne

Vencedor das quatro últimas edições do Campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen fez papel de coadjuvante nos dois treinos livres realizados na noite desta sexta-feira, na Austrália, onde os pilotos se preparam para o GP da Austrália, primeira prova do calendário de 2025 de Fórmula 1. Na segunda atividade do dia, ele terminou apenas com sétimo melhor tempo.

Após declarar que a sua escuderia não é a mais rápida no momento, ele falou sobre o que sentiu do carro neste primeiro dia de trabalho nas pistas do circuito de rua de Albert Park. Em alguns momentos, o carro chegou a sair do traçado e teve contato com a caixa de brita.

"Nenhum problema grande ou importante. Para ser honesto, o equilíbrio (do RB21) nem sequer estava completamente fora (de controle). De alguma forma, a aderência não estava funcionando bem e eu estava lutando com todos os quatro pneus. Isso aconteceu principalmente no setor 1 e no último trecho. Isso significa que não estamos tão lá em cima no momento", afirmou o holandês.