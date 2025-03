Veja como ficaram os potes para os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana

A fase Pré-Libertadores se encerrou nesta quinta-feira, com a classificação do Bahia em cima do Boston River e, dessa forma, estão definidos todos os participantes das fases de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana deste ano. Nesta segunda-feira, dia 17 de março, a partir das 20h (de Brasília), no Paraguai, serão sorteados os oito grupos de cada uma das competições.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia representarão o Brasil na Libertadores. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros na sul-americana.

Com exceção do Bahia, que veio da pré-Libertadores, nenhum outro time poderá enfrentar uma equipe conterrânea neste torneio ou na Sul-Americana. As partidas dos grupos se iniciam já no início deste mês de abril.