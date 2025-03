São Paulo testa reservas, faz jogo-treino como preparação e Zubeldía já pensa no Brasileiro

Lucas, com trauma no joelho direito continua sendo monitorado pelo departamento médico. Com esse período sem partidas, a tendência é que o atacante siga o tratamento intensivo já de olho na estreia do Campeonato Brasileiro.

Além dos treinos que serão programados ao longo da outra semana, o treinador são-paulino quer aprimorar um padrão tático para a equipe entrar ajustada no Nacional. O pensamento de Zubeldía é buscar um bom início para a equipe ganhar confiança no torneio.

A estreia do São Paulo na competição está marcada para o dia 30 de março. O confronto, válido pela primeira rodada, vai ser diante do Sport, time que retorna à elite do futebol nacional, no MoumBis. Após a atividade desta sexta-feira, o elenco ganhou folga e a reapresentação acontece na segunda.