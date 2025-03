São Paulo e Evangelos Marinakis alinham termos por negócio sobre CFA de Cotia

Esse débito é de quase R$ 700 milhões. A captação por meio do fundo não extingue a dívida, mas amortiza. Em vez de dever às instituições, o São Paulo deve aos investidores do FIDC, com juros menores. Para fechar esse acordo, o clube se comprometeu em fechar o ano de 2025 com superávit.

Para isso, foi estabelecido um teto de gastos no futebol (salários, direitos de imagem, encargos e novas contratações), inicialmente em R$ 350 milhões, mas ampliado posteriormente. Todos os reforços para a temporada foram sem custos: Oscar, Wendell e Cédric, sem custos; e Enzo Díaz, por empréstimo junto ao River Plate. O argentino, porém, tem um gatilho que ativa uma cláusula de compra.

No orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, o São Paulo projeta um superávit de quase R$ 45 milhões, com receitas de R$ 859,9 milhões e despesas em R$ 815,1 milhões. A votação teve 42 manifestações contrárias (19,91% do total). Essa parcela de conselheiros não vê como viável as medidas previstas pela atual direção para o superávit.

O motivo é que cerca de 20% da receita do novo orçamento depende de venda de jogadores, além de novos empréstimos ou antecipação de recebíveis do fundo. Isso tudo, com custos financeiros semelhantes aos anos anteriores. A gestão de Julio Casares, junto da maioria dos conselheiros, crê ser possível atender a projeção.

O São Paulo vive um período restrito a treinamentos depois da eliminação no Paulistão, para o Palmeiras, na semifinal. A estreia do clube no Brasileirão está marcada para o dia 30 de março. O confronto vai ser diante do Sport, no MorumBis. Luis Zubeldía pode ter, ao menos, duas baixas. Lucas Moura, com trauma no joelho direito, é monitorado pelo departamento médico. Alan Franco também se recupera de uma pancada no clássico.