Santi Rodríguez chega para vaga de Almada sonhando alto no Botafogo: 'Fazer mais do que ele'

Grande time brasileiro da reta final de 2024, o Botafogo começou o ano com resultados inexpressivos após perder diversas peças de peso. Nesta sexta-feira, o clube apresentou o uruguaio Santiago Rodríguez, substituto do argentino Almada, que recebeu a camisa 23 e adotou um discurso bastante otimista e confiante em ir ainda melhor nesta temporada.

O meio-campista canhoto de 25 anos foi contratado do New York City, dos Estados Unidos, e assinou contrato por quatro temporadas, até dezembro de 2028. Ele vestiu a mesma camisa 23 que era de Almada e chegou esbanjando confiança.

"Sei que ele era querido pelos companheiros e a torcida e chego para substituir o Almada. Isso não me traz uma pressão, ao contrário, me motiva muito e espero fazer ainda mais do que ele", afirmou o reforço. "Sei que é difícil, mas confio muito em mim como jogador e sei que tenho muitos bons companheiros que vão me ajudar."