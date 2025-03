Roger Machado ignora vantagem na final gaúcha e cobra Inter atento: 'Ainda temos 100 minutos'

Depois de ver frustrada sua transferência para o Santos, o volante Thiago Maia foi reintegrado ao elenco e pode ser uma das novidades na decisão. Ao menos como opção no banco de reservas. Roger revelou conversa com o jogador e gostou da resposta.

"Eu conversei com o Thiago Maia, o D'Alessandro (diretor esportivo) conversou, o (André) Mazzuco (diretor executivo) também, assim como o Thiago conversou com as principais lideranças do elenco. Ele expôs o seu ponto de vista e comentou que está completamente engajado e 100% motivado para ajudar a gente a ser campeão e está à disposição", frisou Roger. "A frustrada negociação que não aconteceu interessava para ambas as partes, não aconteceu, o Thiago voltou e fez um trabalho à parte para recuperar o físico e nessa semana inteira no campo, e está à disposição para nos ajudar no clássico final."

APOIO AO PALMEIRENSE LUIGHI

Roger Machado revelou que no último jogo vestiu uma camisa de combate ao racismo em homenagem ao jovem palmeirense Luighi, que foi discriminado por torcedores do Cerro Porteño na Libertadores sub-20, disputada no Paraguai.

"Usei a camisa (antirracista) no último jogo em homenagem ao Luighi, do Palmeiras. Foi um crime cometido contra ele. Futebol é o extrato da sociedade. São casos que se repetem e não há uma punição exemplar para que isso mude."