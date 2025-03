Piastri 'voa' com McLaren em Melbourne e faz melhor tempo do 3º treino livre do GP da Austrália

Em uma sessão bastante disputada, o australiano Oscar Piastri 'voou' para obter o melhor tempo do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1, nesta sexta-feira em Melbourne. O piloto da McLaren registrou a melhor volta com 1min15s921, seguido pelo britânico George Russel, da Mercedes, e do holandês Max Verstappen, da Red Bull, atual tetracampeão da modalidade.

O heptacampeão Lewis Hamilton terminou com a Ferrari na oitava colocação, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º lugar, seu melhor desempenho nos treinos no circuito australiano.

Logo no início da sessão o britânico Oliver Bearman, que havia batido forte no primeiro treino, perdeu mais uma vez o controle de sua Haas e só foi parar na brita, causando a primeira bandeira vermelha.