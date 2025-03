Palmeiras oficializa a contratação do volante Lucas Evangelista, sétimo reforço no ano

Em seu antigo time, Lucas Evangelista participou de 214 jogos, nos quais marcou 15 gols e deu 18 assistências. Apesar de não ter ganhado títulos com a equipe de Bragança Paulista, o atleta auxiliou o clube a se manter na elite do futebol nacional após a conquista do acesso à Série A em 2020. No Campeonato Paulista, chegou a três semifinais consecutivas, de 2022 a 2024. Também participou da Libertadores e da Sul-Americana, além de chegar às oitavas de final da última Copa do Brasil.

Nesta temporada, o meio-campista foi responsável por três gols do antigo clube - todos no estadual, no qual participou de 12 partidas. Na Copa do Brasil, apesar de não ter marcado, participou do empate do Red Bull Bragantino contra o Sousa. A equipe paulista venceu na disputa de pênaltis.

"Sou um cara solidário com o time, acho que o pensamento tem de ser sempre esse. Para o individual aparecer, o coletivo tem de sobressair. Temos de sempre pensar nisso. Procuro me doar ao máximo dentro e fora de campo. Tenho uma cabeça muito mais madura agora do que o Lucas de 19 ou 20 anos e espero agregar para os mais novos e evoluir com todo mundo", afirmou o sétimo reforço alviverde da temporada.