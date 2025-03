O que esperar da F1 em 2025? Verstappen desafiado, Hamilton na Ferrari e brasileiro no grid

Nos testes de pré-temporada, no Bahrein, Bortoleto não andou tanto quanto se planejava e teve de lidar com problemas com o carro que o impediram de dar mais voltas no circuito. Os resultados volta a volta não servem de forma sólida como parâmetro de comparação entre as equipes, mas dificilmente se verá algo completamente diferente na pista australiana. Dessa forma, o brasileiro deve ter a companhia de Haas, Alpine, Aston Martin e RB no fundo do pelotão.

"Ele (Gabriel Bortoleto) provavelmente é o novato com menos quilometragem entre todos. Mas o que vimos dele até agora nos impressionou, ele aprende muito rápido. O Gabriel parece muito confortável em um carro de Fórmula 1", analisou o chefão da Sauber, Mattia Binotto em entrevista à Auto Motor und Sport, da Alemanha.

FERRARI: A NOVA CASA DE UM ÍCONE

Pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, Lewis Hamilton não terá um motor Mercedes. O heptacampeão do mundo se juntou à Ferrari para o que devem ser suas últimas temporadas na categoria. O britânico terá a companhia do monegasco Charles Leclerc no time italiano.

Leclerc já se provou um piloto capaz de brigar pelo título, mas precisa amenizar erros que custaram muito caro nos últimos anos. Popstar e com um legião de fãs, o monegasco deve manter seu status dentro da equipe mesmo com a chegada de Hamilton. O controle de egos e a briga por posição são as dúvidas que cercam o mundo da Fórmula 1 em relação à Ferrari.

As repostas até aqui foram positivas, com elogios de parte a parte. "Charles é extremamente talentoso. Vê-lo trabalhar e observá-lo na garagem, tem sido realmente ótimo", disse Hamilton. "Obviamente ele está aqui há muito tempo, então ele conhece bem o time, fala italiano e se sente em casa. Mas como já tínhamos uma amizade antes, isso tornou muito mais fácil começarmos a trabalhar juntos", complementou o britânico à Fórmula 1.