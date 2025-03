Norris vê 'falhas a corrigir' na McLaren após 1º dia de treinos para o GP da Austrália de F-1

Líder da primeira tomada de tempos e com a terceira melhor marca no segundo treino livre realizado na madrugada desta sexta-feira, em Melbourne, o britânico Lando Norris não satisfeito com o desempenho de sua MacLaren ao fim dos trabalhos. Ele disse que o carro apresentou "muitas inconsistências" e disse que a equipe tem falhas a corrigir até o treino classificatório para a prova que vai inaugurar o calendário 2025. O GP da Austrália acontece na madrugada deste domingo e tem previsão de largada para 1h (horário de Brasília).

"Sinto que com combustível alto, o carro foi bem, mas com pouca gasolina, semelhante aos testes no Bahrein, tivemos muitas inconsistências, muitos problemas. Foi um pouco difícil", afirmou o piloto que vê falhas que precisam ser corrigidas.

Considerado um dos favoritos ao título, Norris traçou um panorama sobre as equipes que devem entrar para brigar pelas primeiras colocações. "Acho que seremos fortes, mas a Ferrari também será competitiva e tem a Mercedes também. Não sei, prefiro esperar para ver", comentou o piloto.