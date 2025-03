Neymar usa redes sociais para lamentar corte da seleção brasileira: 'Parecia tão perto'

Pouco tempo depois do anúncio de seu corte na seleção brasileira para a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina, respectivamente, Neymar usou as redes sociais para lamentar. Ele voltaria a vestir a camisa nacional após mais de um ano, mas não se recuperou do desconforto na coxa.

Neymar havia rescindido com o Al-Hilal e assinado com o Santos há pouco mais de um mês justamente para voltar a jogar pela seleção. Ele estava animado com os bons jogos no Santos e convenceu Dorival júnior que merecia ser chamado. Contudo, sentiu o desconforto nas quartas do Paulistão, diante do Red Bull Bragantino e sequer entrou em campo diante do Corinthians, na semifinal.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no Momento!", lamentou Neymar. "Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu tava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor pra zerar totalmente a lesão!", completou.